Более 120 тысяч жителей Брянщины подключились к «Чистой воде»

Качественное водоснабжение получили более 120 тысяч жителей области за четыре года. О реализации программы «Чистая вода» рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«За четыре года построено и реконструировано 77 объектов: сети водоснабжения протяженностью 158,5 км, пробурено 56 скважин, установлено 64 насосных станции, 45 водонапорных башен, 4 резервуара запаса воды. Результатом этой масштабной работы стало обеспечение качественным водоснабжением более 120 тысяч жителей нашей области», – отметил глава области.

Александр Богомаз уточнил, что в программу «Чистая вода» включено 163 объекта. На шесть лет на реализацию предусмотрено почти два миллиарда рублей.

«Крепкая инженерная инфраструктура — это та база, без которой невозможны социальная стабильность и динамичное развитие российской экономики. Брянская область участвует во многих государственных программах и проектах, направленных на качественное преобразование системы ЖКХ», – заключил губернатор.