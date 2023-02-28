Более 136 тысяч юных брянцев ходят на кружки и секции

Более 136 тысяч юных брянцев получают дополнительное образование. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области активно развивается система дополнительного образования по региональному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

«Более 136 тысяч брянских детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование. Работает «брянский Сириус» — региональный центр поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «ОГМА», открыт детский технопарк «Кванториум» в Брянске, «IT-кубы» в Брянске и Дятькове, в районах области работает мобильный технопарк, в школах, расположенных в сельской местности, создаются условия для занятий физкультурой и спортом», – отметил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области также рассказал, что брянские школьники победили на Международном фестивале робототехники «РобоФинист-2022» и вошли в пятерку сильнейших в стране по итогам Всероссийской научно-инженерной программы для школьников и студентов «Стратосферный спутник».