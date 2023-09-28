Более 15 тысяч брянских школьников поучаствовали в олимпиаде по ПДД

Более 15 тысяч школьников Брянской области поучаствовали в онлайн-олимпиаде по дорожной грамотности. Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки

Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» проходит на платформе Учи.ру четвертый год подряд. Знания правил дорожного движения там могут проверить школьники с 1 по 9 классы.

В первую неделю в олимпиаде участвовали 15657 ребят из Брянской области.

«Для меня решать задачки было совсем несложно – нас в школе этому учат. Осталось только повторить. Помощь мамы мне не понадобилась», – сказала третьеклассница Алиса.

Олимпиада продлится до 15 октября.