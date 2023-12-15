Более 28 тысяч брянских школьников поучаствовали в проект «Билет в будущее» за пять лет. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее» реализуется в Брянской области с 2018 года. С этого момента в нём поучаствовали более 28 тысяч брянских подростков. Только в этом году свои силы в различных профессиональных сферах попробовали 16 тысяч школьников. В ноябре в заключительном этапе этого года более 2,5 тысяч ребят смогли примерить на себя более 100 разных профессии.

«Проект «Билет в будущее» с каждым годом расширяет свои границы и предлагает новые инструменты для работы педагогов-навигаторов и участников проекта. В этом году обновился портал проекта – он стал еще более удобным и современным. Фонд гуманитарных проектов идет в ногу со временем и внедряет новые интересные форматы для профориентационной работы с подростками», – отметила замруководителя Центра опережающей профессиональной подготовки Брянской области Лариса Чудинова.