Общественный совет департамента науки и брянский техникум заключили договор
Общественный совет департамента науки и брянский техникум питания заключили договор о социальном партнёрстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Председатель Общественного совета при региональном департаменте образования и науки Владимир Геращенков встретился с директором Брянского техникума питания и торговли Лилией Мантула. Они подписали договор о социальном партнерстве. Стороны решили сотрудничать в области политики здорового питания учащихся, а также повышения квалификации специалистов, занимающихся организацией питания в школах и детсадах.
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