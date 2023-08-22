Более 150 флагов украсили проспект Московский в Брянске

В преддверии Дня флага России проспект Московский в Брянске украсили более 150 триколоров. Об этом сообщили в городской администрации.

Традиционно в честь Дня государственного флага России Фокинский район украшают в цветах российского триколора. В этом году на проспекте Московский разместили более 150 флагов и флаговых конструкций.

Так, на новом автомобильном кольце на пересечении проспекта Героев и проспекта Московского установили полотно триколора длиной около 4 метров. Его изготовлении администрация района совместно с исправительной колонией №2 УФСИН России по Брянской области.

Жителей в администрации призвали оформить окна домов, квартир и офисов к празднику.