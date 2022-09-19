Более 150 тонн продукции продали на ярмарке выходного дня в Брянске

На очередной ярмарке выходного дня в областном центре продали более 150 тонн овощей, фруктов и зерна.

В Брянске прошла шестая ярмарка выходного дня. Участвовали в ней 190 сельхозтоваропроизводителей из 17 районов.

Жители и гости областного центра купили 135,5 т картофеля, 2,6 т томатов, 1,9 т лука, 1,85 т моркови, 1,7 т капусты и 1,6 т свеклы. Также аграрии продали 4,8 т яблок и 1,5 т груш. Ещё реализована почти тонна перца, зерна, огурцов, ягод, кукурузы, кабачков и чеснока.

Кроме того, покупатели приобрели саженцы плодово-ягодных культур на 160 тысяч рублей.

Ярмарки завершат работу 29 октября.