Более 1800 малышей родились в Брянской области за три месяца

Более 1800 малышей родились в Брянской области в первом квартале этого года. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.

С января по март в Брянской области зарегистрировали рождение 1836 детей. В регионе появились 928 мальчиков и 908 девочек.

Юных джентльменов родители чаще всего называли Александр, Михаил, Матвей, Артём и Иван. А среди девочек самыми популярными именами оказались София, Виктория, Алиса, Полина и Ева.