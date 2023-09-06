Более 193 млн рублей направили на питание брянских школьников

Более 193 млн рублей направили на питание школьников в Брянске в первом полугодии. Об этом сообщили в городской администрации.
С 2020 года бесплатное горячее питание получают ученики начальных классов всех школ страны, в том числе и Брянска. За два последних года на переоснащение пищеблоков образовательных учреждений из городской казны потратили более 20 миллионов рублей.
«За первое полугодие 2023 года на питание обучающихся из городского, областного и федеральных бюджетов израсходовано более 192 миллионов рублей. За качеством питания следят родители – самые заинтересованные лица. Они так же участвуют и в формировании меню», — отметил исполняющий обязанности начальника управления образования Альберт Малкин.
Ученики с первого по четвертый классы в Брянске питаются по единому 15-дневному меню. В первую смену детям дают завтрак, а во вторую – горячий обед. Дети-инвалиды и ученики с ограниченными возможностями здоровья получают двухразовое горячее питание бесплатно.
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