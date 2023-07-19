Более 20 деревьев повалил ветер в Брянске

Более 20 деревьев на машины и провода повалил штормовой ветер в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Экстренные и коммунальные службы устраняют последствия штормового ветра в Брянске. Только в диспетчерскую спасателей поступило более 20 заявок от жителей о поваленных деревьях.

Так, на улице Костычева, 25 огромное дерево рухнуло рядом с парковкой. Машины не пострадали. А вот на улице Брянского Фронта, 20 дерево накрыло два автомобиля. Его распилили спасатели.

В Советском на улице Урицкого дерево упало на проезжую часть и оборвало электропровода. А а Володарском на улице Академика Королёва ветки повисли на контактной линии.Сотрудники троллейбусного управления кронировали дерево.