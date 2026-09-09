Почти пять километров трассы обновили в Новозыбковском округе по нацпроекту

2026, 09 сентября 12:23

Почти пять километров трассы обновили в Новозыбковском округе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Новозыбковском городском округе завершился ремонт на трассе «Новозыбков – Крутоберёзка» – Синий Колодец. 4,7 километра дороги обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Обочины укреплены подсыпкой из щебня и песка. Также в порядок привели остановочные и посадочные площадки.

В завершении ремонта рабочие установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.

Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».