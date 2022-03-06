Более 300 брянцев пришли на акцию в поддержку российских военных

Горожане с фонариками в руках выстроились в буквы Z и V.

Вечером 5 марта на площади Воинской Славы в Брянске более 300 человек поддержали проведение российской спецоперации в Донбассе.

Акция прошла по инициативе главы города Марины Дбар при поддержке регионального управления молодежной политики и общественных проектов. Участие в ней приняли депутаты и сотрудники аппарата горсовета, студенты, представители казачества, волонтеры и неравнодушные горожане.

Брянцы с зажженными фонариками в руках, символизирующими силу духа и смелость российских военнослужащих, выстроились в большие буквы Z и V.

«Хочу сказать спасибо всем, кто словом и делом поддерживает вынужденных переселенцев из Донбасса. Спасибо всем нашим избирателям за прямой и открытый диалог. За то, что никто не боится открыто высказывать свою гражданскую позицию и говорить: «Да, мы за мир, мы за нашего президента, мы против нацизма!» Сейчас наши военнослужащие на передовой! Мужества вам, ребята! Сил! Вы великие! Вы непобедимые! Вы герои нашего времени! Мы верим в то, что задача будет выполнена. Брянск с вами!» – сказала Марина Дбар.

«Нас большинство – и мы не боимся твердо сказать «Za!» – сообщила начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Екатерина Щерба.

Она отметила, что «специальная военная операция на Украине – это завершение восьмилетней войны на юго-востоке Украины и защита жителей ДНР и ЛНР».

«Мы не могли оставаться в стороне, мы обязаны помочь жителям Донбасса! И мы поддерживаем решение нашего президента по защите людей от нацизма!» – заявила Екатерина Щерба.