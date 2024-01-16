Более 3,6 тысяч километров проезжей части убрали брянские дорожники
За сутки более 3,6 тысяч километров проезжей части убрали брянские дорожники. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
Коммунальные службы Брянской области продолжают ликвидировать последствия снегопадов. За минувшие сутки специалисты очистили от снега более 3,6 тысяч километров проезжей части на дорогах регионального и межмуниципального значения. Свыше трёх тысяч километров рабочие обработали от гололёда. На это потратили более 3,5 тысяч тонн песко-соляной смеси.
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