Более 40 новогодних представлений прошли в брянском театре кукол. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянском театре кукол завершилась новогодняя кампания. В предпраздничные и праздничные дни почти шесть тысяч зрителей посетили учреждение культуры. Саыше 40 новогодних представлений прошли в самом театре и на других площадках.

А 7 января в театре подвели итоги «Семейного марафона». Весь год участники творческого состязания проходили испытания. На Рождество юные конкурсанты пришли в костюмах, сделанных своими руками. В зрительном зале прошло карнавальное шествие и награждение победителей.

После праздничной трудовой декады артисты театра ушли на каникулы до 25 января.

Возрастные ограничения 3+