Более 40 тысяч юных брянцев отдохнут в лагерях

1 июня в Брянской области началась летняя оздоровительная кампания. В этом году в регионе летом будут работать 398 детских загородных и школьных лагерей, а также санаториев. В них отдохнут более 40 тысяч ребят. Из областного бюджета на это потратят 353,6 млн рублей.

Более 40 тысяч юных брянцев отдохнут в 398 летних лагерях региона. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 2,2% в мае В мае 2023 года погрузка на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 241,5 тыс. тонн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За май погружено: химических и минеральных удобрений – 167 тыс. тонн (+2,4% к маю 2022 года); строительных грузов – 29,1 тыс. тонн (+15,1%); лома черных металлов –

Более 250 мероприятий по безопасности провели смоленские железнодорожники накануне летних каникул Накануне летних каникул железнодорожники провели 251 рейд и урок безопасности в школах и колледжах Смоленской области для профилактики травмирования детей на железной дороге. В течение месяца сотрудники МЖД посетили около 20 учебных заведений, расположенных вблизи железной дороги, и провели более 200 тематических уроков. Ребятам напомнили правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, рассказали о последствиях

Железнодорожники поздравили юных пассажиров в честь Дня защиты детей на вокзалах в Смоленской области На железнодорожных вокзалах в Смоленске, Вязьме и Гагарине 1 июня прошла акция «Подари радость». В ходе мероприятий железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции поздравили юных пассажиров с Днем защиты детей, подарили воздушные шары, тематические сувениры с железнодорожной тематикой и ещё раз напомнили правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры. Для учащихся средней школы № 10 Имени

Железнодорожники подвели итоги конкурса детского рисунка «Уступи дорогу поездам!» Железнодорожники подвели итоги детского конкурса «Уступи дорогу поездам!», организованного среди учащихся средней школы № 24 г. Смоленска с целью профилактики детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Всего в конкурсе приняли участие более 100 учеников 1-6 классов. Юные художники в творческой форме рассказали о правилах поведения на железнодорожном транспорте, о которых узнали на уроках безопасности от

Табачный след Почему курение становится катастрофой. Несмотря на множество фактов о вреде сигарет, систем нагревания и вейпов, постоянном росте цен на акцизы, спрос на продукцию все еще большой. Неделя отказа от табака в честь Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, очередной повод вспомнить о колоссальном вреде этой пагубной привычки. По данным Всероссийской организации здравоохранения, 10