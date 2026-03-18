2026, 18 марта 09:49

Два лодочных поста подготовили в Советском районе Брянска на время паводка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты администрации, коммунальных и экстренных служб в городе Брянске готовятся к паводку. Спасатели, чиновники и волонтёры провели рейд по территориям в зоне риска затопления: улицам Луговой, Сакко и Ванцетти, Верхней Заречной, Нижней Заречной и Калинина, садовые общества за рекой Десна. Специалисты объясняли жителям правила проведения при возможном затоплении.

Два лодочных поста подготовили на улице Калинина в районе детской школы искусств имени Чайковского и возле «Зелёного хозяйства» городского дорожного управления. Спасатели на лодках будут перевозить людей, если вода поднимется слишком высоко.

При опасности горожане могут обратиться за помощью по телефонам 112 или 30-68-60 (администрация Советского района).