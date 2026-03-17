16 муниципальных районов Брянщины оказались в зоне возможного подтопления

2026, 17 марта 17:36

16 муниципальных районов Брянщины оказались в зоне возможного подтопления в период весеннего половодья. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства проанализировали готовность Брянской области к возможным чрезвычайным ситуациям в период весеннего половодья. В зоне особого риска находятся 16 муниципальных районов, в том числе и областной центр. Территории в них могут оказаться в зоне подтопления.

Для предупреждения нарушений законодательства в сфере защиты жителей и территорий от негативного воздействия вод прокуратура внесла предостережения главам 26 муниципальных образований. Также надзорное ведомство контролирует финансирование мероприятий, готовность систем оповещения, проведение эвакуационных мероприятий.