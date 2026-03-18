185 тонн снега вывезли дорожники из Брянска за сутки

2026, 18 марта 08:04
185 тонн снега вывезли дорожники из Брянска за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Дорожники в городе Брянске продолжают убирать следы зимы. За минувшие сутки с обочин специалисты убрали и вывезли 185 тонн снега. Почти 100 сотрудников убирали от песка пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.

Кроме того, дорожники обновляют проезжую часть. Накануне ямочный ремонт прошёл на улицах Романа Брянского, Ульянова, Абашева, на пересечении Новозыбковского переулка и Московского проспекта. На улице Дуки дорогу «латает» установка «Кохер».

