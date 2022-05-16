Более 50 тысяч тюльпанов украшают Брянск

На улицах и в парках цветы высадили в прошлом году.

Более 50 тысяч тюльпанов украсили Брянск этой весной. Об этом рассказали в городском управлении ЖКХ.

Цветы высадили сотрудники дорожного управления в прошлом году. Теперь тюльпаны разных цветов украшают улицы, площади, парки и скверы Брянска.