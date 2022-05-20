Более 600 брянских девятиклассников сдали ОГЭ по иностранным языкам

Экзамен прошёл в 26 пунктах.

В Брянской области стартовал основной период государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Выпускники сдавали первый предмет — иностранные языки. Три человека сдавали немецкий язык, а свыше 600 — английский.

Экзамен проводился в 26 пунктах на базе школ. В департаменте образования отметили, что ОГЭ прошёл без нарушений.

«Очень понравилась доброжелательная обстановка на экзамене. Было несложно на письменной части и немного сложнее на устной. Я готовилась к экзамену очень много, так как планирую сдавать английский язык в 11 классе», — рассказала девятиклассница из Стародубской школы № 2 Чубко Анастасия.

Следующий экзамен по математике девятиклассники будут сдавать в понедельник, 23 мая.