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Более 600 человек побывали за год в вытрезвителе в Брянске

2025, 20 февраля 13:33 Общество
Более 600 человек побывали за год в вытрезвителе в Брянске
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Более 600 человек побывали за год в вытрезвителе в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

 

На совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили итоги работы за год Центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении. Он открылся в Брянске в декабре 2023 года.

«В 2024 году в Центр было доставлено 535 мужчин и 101 женщина. Все они поступают к нам добровольно. Помогаем мы тем, кто потерял способность двигаться и ориентироваться в окружающей обстановке в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — рассказал директор вытрезвителя Олег Алексеев.

Больше всего посетителей принял вытрезвитель в минувшем апреле — 103 мужчины и 15 женщин.

Центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении расположен на улице 11 лет Октября в Володарском районе. Одновременное там могут находится 20 нетрезвых граждан. Два отдельных помещения рассчитаны на 16 мужчин и четыре женщины. Помощь там оказывают бесплатно и анонимно.

 

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