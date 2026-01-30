Более 7000 километров проезжей части за сутки очистили дорожники в Брянской области

2026, 30 января 11:05

Более 7000 километров проезжей части за сутки очистили дорожники в Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Коммунальные службы продолжают убирать региональные и межмуниципальные магистрали в круглосуточном режиме. От снега за сутки очистили более 7000 километров проезжей части и более 5,2 тысяч километров обочин. Более 3 тысяч километров автодорог обработали от гололёда. На это потратили свыше 3,6 тысяч тонн песко-соляной смеси. Работали на трассах 252 единицы техники.