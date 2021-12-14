Более 750 процедур ЭКО провели с начала года в Брянской области

Около четырёх тысяч жительниц региона страдают бесплодием.

В областном Правительстве директор департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области Игорь Тимошин рассказал о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Он подчеркнул, что особенно важно для демографической ситуации в регионе — репродуктивное здоровье женщин.

За 11 месяцев этого года в медучреждениях Брянской области зарегистрировано 3 810 женщин, страдающих бесплодием. Бесплатно, за счёт программы обязательного медицинского страхования, выполнено 754 процедуры экстракорпорального оплодотворения.