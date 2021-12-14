Брянские росгвардейцы выявили семь нарушений при хранении оружия

Одна единица изъята из оборота.

В Управлении Росгвардии по Брянской области провели профилактическое мероприятие «Оружие». Сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы вместе с бойцами ОМОН посетили 250 владельцев оружия в Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах. Проверяли условия хранения и документы.

Росгвардейцы выявили семь нарушений. А одну единицу оружия изъяли у владельца.