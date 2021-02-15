Более 80 брянских управляющих компаний и ТСЖ накажут за плохую уборку снега

Недобросовестным коммунальщикам придется заплатить штрафы.

Во время сильных снегопадов, которые заваливали Брянск снегом в конце прощлой недели, районные администрации и городской комитет ЖКХ проверяли брянские управляющие компании и ТСЖ на предмет оперативности действий по ликвидации последствий разгула стихии. О надвигающихся снегопадах и необходимости опервтивно вывести сотрудников на расчистку дворов всех предупрелили заблаговременно.

Однако не все отреагировали на предупреждение должным образом. Только за один день проверяющие выдали более 80 предписаний нарушителям. Теперь им придется платить штрафы.