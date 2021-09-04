Более 85 тысяч брянцев вышли на субботник

В регионе проходит месячник по благоустройству.

4 сентября более 85 тысяч жителей Брянской области вышли на субботник. С 27 августа по 27 сентября в регионе проходит месячник по благоустройству. Его цель – улучшение санитарного состояния населенных пунктов и подготовка к празднованию 78-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

В субботнике приняли участие чиновники, работники предприятий, школьники и студенты, жители региона.

«Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным жителям, пришедшим на субботник. Благодаря вам наш общий дом к празднику заметно преобразился и стал чище и уютнее», – поблагодарили брянцев в региональном правительстве.