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ЖКХ

Новую контейнерную площадку построили на улице Ново-Советской в Брянске

2026, 24 сентября 13:43
Новую контейнерную площадку построили на улице Ново-Советской в Брянске
Источник фото

Новую контейнерную площадку построили на улице Ново-Советской в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске продолжают обновлять места для сбора бытовых отходов. К концу осени в городе сотрудники дорожного управления планируют обустроить более 50 новых контейнерных площадок.

На улице Ново-Советской, 97 рабочие уже установили металлическую конструкцию, на бетонное основание и обшили её обработанным деревом. При аккуратном использовании она может использоваться несколько лет без ремонта.

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