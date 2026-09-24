Новую контейнерную площадку построили на улице Ново-Советской в Брянске

2026, 24 сентября 13:43

Новую контейнерную площадку построили на улице Ново-Советской в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске продолжают обновлять места для сбора бытовых отходов. К концу осени в городе сотрудники дорожного управления планируют обустроить более 50 новых контейнерных площадок.

На улице Ново-Советской, 97 рабочие уже установили металлическую конструкцию, на бетонное основание и обшили её обработанным деревом. При аккуратном использовании она может использоваться несколько лет без ремонта.