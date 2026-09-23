Шесть тонн гуманитарного груза доставили из Брянской области в ЛНР

2026, 23 сентября 14:39

Шесть тонн гуманитарного груза доставили из Брянской области в Луганскую Народную Республику. Об этом в своих соцсетях сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В Луганскую Народную Республику из Брянской области доставили очередную партию гуманитарного груза. В рамках акции «Всё для Победы!» Народного фронта Брянской области волонтеры, представители среднего и крупного бизнеса региона, неравнодушные жители на собранные средства купили специальное оборудование, инструменты и строительные материалы. В зону боевых действия отправили шесть тонн груза стоимостью более двух миллионов рублей.

«В нашем подшефном городе Брянке Луганской Народной Республики продолжаются ремонтные и восстановительные работы. Эта гуманитарная миссия — тоже часть поддержки. Отмечу серьезную вовлеченность представителей Народного фронта, волонтеров и всех тех, кто не афиширует свое участие, в дело нашей общей победы», – подчеркнул врио губернатора Егор Ковальчук.