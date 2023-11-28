Более четырёхсот работников УК вышли на уборку Бежицкого района Брянска

Более четырёхсот работников управляющих компаний вышли на уборку от снега дворов Бежицкого района Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

443 работника управляющих компаний Бежицкого района вышли на уборку снега во дворах. На помощь коммунальщикам вышли 13 машин. Дворы убирают мобильные средства малой механизации. Спецтранспортом УК помогло Брянское ППЖТ.

Дворникам помогают неравнодушные жители.