Более десяти тысяч км проезжей части очистили от снега брянские дорожники
Более десяти тысяч километров проезжей части в Брянской области за сутки очистили от снега дорожники. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Брянской области коммунальные службы устраняют последствия снегопада. В минувшие сутки на дорогах работали 236 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники. Они убрали от снега свыше десяти тысяч километров проезжей части и более четырёх тысяч километров обочин.
Кроме того, около двух тысяч километров дорог регионального и межмуниципального значения обработали от гололёда. На это потратили свыше двух тысяч тонн песко-соляной смеси.
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