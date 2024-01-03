Более десяти тысяч км проезжей части очистили от снега брянские дорожники

Более десяти тысяч километров проезжей части в Брянской области за сутки очистили от снега дорожники. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянской области коммунальные службы устраняют последствия снегопада. В минувшие сутки на дорогах работали 236 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники. Они убрали от снега свыше десяти тысяч километров проезжей части и более четырёх тысяч километров обочин.

Кроме того, около двух тысяч километров дорог регионального и межмуниципального значения обработали от гололёда. На это потратили свыше двух тысяч тонн песко-соляной смеси.