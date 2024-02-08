Более 4,5 тысяч километров проезжей части убрали брянские дорожники за минувшие сутки. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

Коммунальщики устраняют последствия сильного снегопада в Брянской области. В минувшие сутки на магистралях регионального и межмуниципального значения работали 233 единицы снегоочистительной и пескораспределительной техники.

Специалисты очистили от снега более 4,5 тысяч километров проезжей части и свыше 1,6 тысяч километров обочин. Кроме того, более 4,2 тысяч километров автодорог рабочие обработали от гололёда. На это потребовалось свыше 5,3 тысяч тонн песко-соляной смеси.