Брянские дорожники борются с последствиями циклона «Ольга» в областной центре. Об этом рассказали в городской администрации.

Центральную часть России, в том числе и Брянщину, накрыл циклон «Ольга». Метеорологи прогнозируют рекордное количество снега и перепад температуры.

Устраняют последствия непогоды и в Брянске. Коммунальщики работали всю ночь: убирали снег и сыпали реагент.

«На улицы мы вывели практически всю имеющуюся у нас технику: 20 КДМ, 11 погрузчиков, 14 тракторов, 11 самосвалов и 7 грейдеров. Дополнительно на дорогах работают 120 человек с ручными лопатами», — рассказал главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.

В первую очередь техника работает на улицах, по которым ходит общественный транспорт.