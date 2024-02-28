Более двух с половиной тысяч детей с ОВЗ посещают школы и сады Брянска

Более двух с половиной тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья посещают школы и сады Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На заседании коллегии при главе Брянской городской администрации обсудили особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В детские сады ходят 1533 таких ребёнка. Для них работают 112 групп компенсирующей и 31 – комбинированной направленности.

А школы посещают 1068 человек с ОВЗ. В том числе, инклюзивное обучение получает 361 ребёнок.

«Сегодня наша основная задача состоит в том, чтобы безболезненно интегрировать таких детей в образовательный процесс, создать для них все условия, чтобы им было удобно и комфортно получать знания», — уточнил начальник управления образования Альберт Малкин.