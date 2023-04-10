Более двух тысяч выпускников школ Брянска сдадут ЕГЭ в этом году, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сдавать единый государственный экзамен в основной период будет 2071 выпускник этого года, а также 196 выпускников прошлых лет, студентов ссузов и иностранных граждан.

«Все выпускники 11 классов города уже написали итоговое сочинение и допущены к государственной итоговой аттестации. Один обучающийся гимназии №6, прибывший из Украины, напишет итоговое сочинение в дополнительный срок — 3 мая 2023 года», — рассказал заместитель начальника управления образования Альберт Малкин.

Для 17 школьников с ограниченными возможностями здоровья создадут специальные условия сдачи экзаменов.

Проведут ЕГЭ на 16 пунктах. Они оборудованы системой онлайн-наблюдения, металлоискателями и средствами подавления сигналов мобильной связи. Также там используют технологии сканирования экзаменационных материалов и сразу передают по интернету для проверки.

В проведении экзаменов будут задействованы более 1000 человек, а также общественные наблюдатели, сотрудники Рособрнадзора,медработники и полицейские.