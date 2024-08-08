Более километра трассы ремонтируют в Выгоничском районе

Более километра трассы ремонтируют по нацпроекту в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошёл участок автодороги «Брянск-Новозыбков»-Кокино-Скуратово в Выгоничском районе. Подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой» приводит в порядок 1,3 километра дороги.

Рабочие расширили проезжую часть с шести до семи метров, смонтировали водопропускную трубу, сделали водосбросные лотки и уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Также на трассе появились новые фонари.

В настоящее время специалисты строят тротуары. Вдоль них установят пешеходное ограждение. Также подрядчик отремонтирует съезды, укрепит обочины щебнем, заменят старое тросовое ограждение на новое.