Более миллиарда рублей потратят на ремонт брянских дорог по нацпроекту

Более миллиарда рублей в это году направили на ремонт дорог в Брянской области по нацпроекту. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
В Брянской области продолжается сезон строительства и ремонта дорог.
«По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» капитально ремонтируем в этом году в Брянске 39 объектов, на это предусмотрено 1 млрд 148 млн рублей, из них 1 млрд 136 млн рублей — средства областного бюджета. В целом финансирование нацпроекта в 2023 году — 3,4 млрд рублей», — уточнил Александр Богомаз.
А в Брянске рабочие приступили к ремонту улиц «большими картами». Разбитый асфальт убрали на улицах 2-й Мичурина, Никитина, на съезде с путепровода и на перекрестке с улицей Пушкина, на Калинина. Там стартовала укладка нового покрытия.
«Все выявленные недочеты по городу — это около семи тысяч квадратных метров — должны устранить в течение недели», — добавил Александр Богомаз.
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