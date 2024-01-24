Более семисот тысяч вызовов поступило по номеру «112» от жителей Брянщины

Более семисот тысяч вызовов поступило за год по номеру «112» от жителей Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На оперативном совещании в правительстве Брянской области обсудили работу системы вызова экстренных оперативных служб по номеру «112». Она работает с 2018 года в 24-х муниципальных районах, двух муниципальных округах и пяти городских округах региона. Структурные элементы «Системы-112» действуют на базе 31-й единой дежурно-диспетчерской службы.

В прошлом году по номеру 112 от жителей Брянской области поступило 744 857 вызовов. Также операторы провели 163 155 консультаций. Кроме того, 1119 заявителей обратились по поводу ДТП. Им рассказали об оформления извещения об аварии в мобильном приложении Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги Авто».