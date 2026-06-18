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ЖКХ

Более шести километров трассы в Брянском районе ремонтируют по нацпроекту

2026, 18 июня 10:53
Более шести километров трассы в Брянском районе ремонтируют по нацпроекту
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Более шести километров трассы Свень – Стяжное в Брянском районе ремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

В Брянском районе стартовал капитальный ремонт автодороги Свень – Стяжное. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» приводит в порядок 6,2 километра дороги.

В настоящее время рабочие очищают полосы отвода, срезают растительный грунт и занимаются устройством ровиков для укрепительных полос. Также подрядчик укрепит обочины, восстановит укрепительные полосы и обустроит искусственную неровность.

При ремонте применят метод холодной регенерации. Старое покрытие снимут и используют как компонент для нового.

Кроме того, рабочие обновят остановочную и посадочную площадки для общественного транспорта. Старый автопавильон для пассажиров разберут и установят новый.

В завершении ремонта на трассе поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Работы планируют завершить в 2027 году. Дорогу обновляют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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