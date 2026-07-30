Брянский суд взыскал с недобросовестного поставщика причиненные бюджету убытков

2026, 30 июля 11:53

Брянский суд взыскал с недобросовестного поставщика причиненные бюджету убытков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники брянской прокуратуры выявили нарушения законодательства о закупках для муниципальных нужд. В прошлом году комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Брянска заключил муниципальный контракт с поставщиком дизельных электростанций для обеспечения потребителей электроэнергией. Их стоимость превысила 16 миллионов рублей.

Спустя 75 дней товар так и не был поставлен. Заказчик в одностороннем порядке расторг контракт и заключил новый договор с другой организацией. Стоимость товара при этом выросла на 111 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании с недобросовестного поставщика убытков, причинённых бюджету. Высшая инстанция требования удовлетворила. На счета ответчика был наложен арест.