В понедельник в Брянске восстановили более 300 квадратных метров асфальта

2026, 29 июля 10:27

В понедельник в Брянске рабочие восстановили более 300 квадратных метров асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники в Брянске ежедневно ремонтируют ямы на проезжей части горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. В понедельник, 27 июля, специалисты залатали более 300 квадратных метров асфальта.

Самый большой объём работ пришёлся на Володарский район.В межквартальном проезде от улицы 2-я Мичурина до дома №28 по улице Есенина рабочие восстановили свыше 137 квадратных метров дороги. Также накануне ямы убрали на улицах Евдокимова, Вокзальной и Ромашина в посёлке Белые Берега.