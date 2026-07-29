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ЖКХ

В понедельник в Брянске восстановили более 300 квадратных метров асфальта

2026, 29 июля 10:27
В понедельник в Брянске восстановили более 300 квадратных метров асфальта
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В понедельник в Брянске рабочие восстановили более 300 квадратных метров асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Дорожники в Брянске ежедневно ремонтируют ямы на проезжей части горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. В понедельник, 27 июля,  специалисты залатали более 300 квадратных метров асфальта. 

Самый большой объём работ пришёлся на Володарский район.В межквартальном проезде от улицы 2-я Мичурина до дома №28 по улице Есенина рабочие восстановили  свыше 137 квадратных метров дороги. Также накануне ямы убрали на улицах Евдокимова, Вокзальной и Ромашина в посёлке Белые Берега. 

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