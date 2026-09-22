Более трёх километров улицы Калинина отремонтировали в Брянске

2026, 22 сентября 09:45

Более трёх километров улицы Калинина отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Советском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Калинина. Подрядчик обновил 3,4 километра дороги от улицы Пионерской до улицы Комарова. Участок проходит вдоль набережной реки Десна.

Специалисты отремонтировали наружные инженерные сети и обустроили водоотводные лотки. На проезжую часть уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. Тротуары также обновили.. На остановках и переходах сделали тактильную плитку.

Освещают улицу светодиодные фонари. На пешеходных переходах рабочие сделали дополнительные светильники. Кроме того, для комфорта пассажиров на остановках поставили современные автопавильоны.

В завершении ремонта подрядчик поставил дорожные знак и нанёс разметку со световозвращающими элементами.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».