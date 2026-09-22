Более трёх километров улицы Калинина отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Советском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Калинина. Подрядчик обновил 3,4 километра дороги от улицы Пионерской до улицы Комарова. Участок проходит вдоль набережной реки Десна.
Специалисты отремонтировали наружные инженерные сети и обустроили водоотводные лотки. На проезжую часть уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. Тротуары также обновили.. На остановках и переходах сделали тактильную плитку.
Освещают улицу светодиодные фонари. На пешеходных переходах рабочие сделали дополнительные светильники. Кроме того, для комфорта пассажиров на остановках поставили современные автопавильоны.
В завершении ремонта подрядчик поставил дорожные знак и нанёс разметку со световозвращающими элементами.
Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».