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ЖКХ

Более трёх километров улицы Калинина отремонтировали в Брянске

2026, 22 сентября 09:45
Более трёх километров улицы Калинина отремонтировали в Брянске
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Более трёх километров улицы Калинина отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

 

В Советском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Калинина. Подрядчик обновил 3,4 километра дороги от улицы Пионерской до улицы Комарова. Участок проходит вдоль набережной реки Десна.

Специалисты отремонтировали наружные инженерные сети и обустроили водоотводные лотки. На проезжую часть уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. Тротуары также обновили.. На остановках и переходах сделали тактильную плитку. 

Освещают улицу светодиодные фонари. На пешеходных переходах рабочие сделали дополнительные светильники. Кроме того, для комфорта пассажиров на остановках поставили современные автопавильоны. 

В завершении ремонта подрядчик поставил дорожные знак и нанёс разметку со световозвращающими элементами.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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