Фотовыставка о железной дороге открылась в Брянске

2026, 21 сентября 13:34

Фотовыставка о железной дороге открылась в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

На Славянской площади в Брянске открылась фотовыставка. Экспозицию посвятили 80-летию Брянского региона Московской железной дороги. На снимках представлена история железнодорожного узла с момента создания в 1946 году.

Фотографии рассказывают о первом руководителе отделения, переходе от паровозов к тепловозам, прибытии первого электровоза в Брянск и других интересных фактах.

Фото: Московская железная дорога

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