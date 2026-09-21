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Общество

Фотовыставка о железной дороге открылась в Брянске

2026, 21 сентября 13:34
Фотовыставка о железной дороге открылась в Брянске
Источник фото

Фотовыставка о железной дороге открылась в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.  

 

На Славянской площади в Брянске открылась фотовыставка. Экспозицию посвятили 80-летию Брянского региона Московской железной дороги. На снимках представлена история железнодорожного узла с момента создания в 1946 году.

Фотографии рассказывают о первом руководителе отделения, переходе от паровозов к тепловозам, прибытии первого электровоза в Брянск и других интересных фактах.

 

Фото: Московская железная дорога

 

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