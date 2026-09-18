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ДТП

Мужчина пострадал при столкновении двух машин на трассе Унечском районе

2026, 18 сентября 12:45
Мужчина пострадал при столкновении двух машин на трассе Унечском районе
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Мужчина пострадал при столкновении двух машин на трассе Унечском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Утром 17 сентября на 118-м км федеральной автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе произошла авария. 36-летний мужчина за рулём автомобиля LADA Niva на нерегулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с Renault. 46-летний водитель ехал прямо.

Автомобилист из иномарки получил травмы и попал в больницу. На водителя LADA Niva инспекторы составили административный материал.

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