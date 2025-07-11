Город32

Более трёх километров улицы Маяковского в Брянске ремонтируют по нацпроекту

2025, 11 июля 08:38 Общество
Более трёх километров улицы Маяковского в Брянске ремонтируют по нацпроекту
Источник фото

Более трёх километров улицы Маяковского в Брянске ремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Маяковского. Подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой» приведёт в порядок 3,2 километра дороги.

Специалисты уже удрали старое покрытие проезжей части и уложили выравнивающий слой асфальта. Рабочим предстоит построить тротуары и отремонтировать водопропускные трубы. Освещать улицу будут новые фонари со светодиодными светильникам.

Капремонт делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Завершить работу планирую в 2026 году.

Читайте также
20 новых машин получили брянские полицейские
11 июля 14:34
20 новых машин получили брянские полицейские
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о даче взятке полицейскому
11 июля 14:07
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о даче взятке полицейскому
Брянца обвиняют в краже денег у спящей приятельницы
11 июля 12:33
Брянца обвиняют в краже денег у спящей приятельницы
Подозреваемого в краже чужого телефона москвича задержали брянские полицейские
11 июля 10:45
Подозреваемого в краже чужого телефона москвича задержали брянские полицейские

Новости регионов

09.07.2025 12:20
В родном селе
В небольших городах и деревнях Смоленщины возводятся жилые многоэтажные дома и появляются площадки для отдыха. Создавать более комфортные условия для жизни в сельской местности помогает федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется при поддержке Минсельхоза России. Подробнее об этом рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, в 2024 году были реализованы проекты в 15
09.07.2025 12:18
Первая работа
В Смоленской области поддерживают ребят, которые делают первые шаги во взрослую жизнь, – подростки 14 – 18 лет могут стать участниками областной программы временного трудоустройства. (Занятость организуется при поддержке Минтруда). Для школьников это возможность не только заработать, но и приобрести трудовые навыки.   «На временные работы уже трудоустроено около 1830 школьников, большинство – в образовательных учреждениях.
09.07.2025 12:17
Таланту – большая дорога!
В детской школе искусств Хиславичского округа завершили капремонт. Проект был реализован в рамках масштабной работы по улучшению условий для творческого развития ребят, посещающих школы и учреждения допобразования региона.  В ДШИ заменили инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери. При этом сохранили исторический облик здания – обновили фасад, восстановили лепнину и установили подсветку, чтобы подчеркнуть архитектурную особенность
09.07.2025 12:16
Вот оно какое, целевое
Какие меры п оддержки предоставляют таким студентам в регионе? У абитуриентов начался ответственный период – поступление в вузы и колледжи. Именно сейчас ребята делают один из важных шагов в жизни – выбирают профессиональный путь. Для многих он будет связан с родной Смоленщиной. Правительство региона развивает программу целевого обучения, предоставляя молодым людям возможности для успешного старта

Актуальные темы

Лента новостей
Брянский мясокомбинат «Царь-мясо»: за кулисами корпоративной драмы
Происшествия
Председатель брянского сельхозкооператива получил условное наказание за гибель работника
Лента новостей
Сотрудник теробороны пострадал при атаке дронов на брянское село
На дорогах
Свыше двух километров улицы Профсоюзов отремонтируют в Брянске
Лента новостей
Брянский губернатор поучаствовал в открытии Музея Славы Могилевщины

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Ветер, солнце и кино: июльские премьеры Wink.ru зовут в отпуск
Ветер, солнце и кино: июльские премьеры Wink.ru зовут в отпуск

Июль — то самое время, когда все думают об отпуске: одни уже вернулись из него, другие только собираются. Онлайн-кинотеатр Wink.ru собрал чемодан премьер, которые продлят отпускное настроение или создадут его. Вместе с новой летней афишей зрители отправятся в детство всей семьей, оценят фестивальные хиты, дождутся развязки детективных историй и откроют новую главу в жизни полюбившихся героев.

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области в связи с модернизацией инфраструктуры изменится с 13 июля
Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области в связи с модернизацией инфраструктуры изменится с 13 июля

 Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области в связи с модернизацией инфраструктуры изменится с 13 июля. На станции Тросна в Жуковском районе технологические окна назначены 13, 14, 16, 17 и 22-25 июля с 00:20 до 05:25. В это время железнодорожники проведут плановый ремонт пути и стрелочных переводов. На период работ выведен из расписания один пригородный поезд №6290 сообщением Брянск-Орловский – Жуковка (отправление в 0:17).

Энергетики «Брянскэнерго» восстанавливают электроснабжение после прохождения грозового фронта
Энергетики «Брянскэнерго» восстанавливают электроснабжение после прохождения грозового фронта

Грозовой фронт, дождь, порывы шквалистого ветра до 20 м\с, которые 10 июля наблюдались в Брянской области, вызвали локальные нарушения электроснабжения в некоторых районах региона.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика