Более трёх километров улицы Маяковского в Брянске ремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Маяковского. Подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой» приведёт в порядок 3,2 километра дороги.

Специалисты уже удрали старое покрытие проезжей части и уложили выравнивающий слой асфальта. Рабочим предстоит построить тротуары и отремонтировать водопропускные трубы. Освещать улицу будут новые фонари со светодиодными светильникам.

Капремонт делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Завершить работу планирую в 2026 году.