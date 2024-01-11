Более трёх тысяч обращений рассмотрел брянский фонд «Защитники Отечества» за год. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Брянский филиал фонда «Защитники Отечества» подвёл итоги работы в прошлом году. С момента открытия в организацию поступило более 3000 обращение. Из них 80% были решены. Запросы чаще всего касались выплат, социальной и бытовой помощи, получения статуса ветерана боевых действий.

Фонд также привлекал военных и ветеранов к работе с молодежью и благотворительным проектам, проводит спортивные и культурные мероприятия для подопечных.