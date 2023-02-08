Более трёхсот километров дорог отремонтируют на Брянщине

В этом году в Брянской области отремонтируют свыше трехсот километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в порядок приведут более 61 км автодорог и 8 мостовых сооружений в Брянской области. Также новый мост построят через реку Болву на автомобильной дороге «Подъезд к городу Фокино».

А всего по различным программам в регионе запланирован ремонт свыше 300 км автодорог. И эта цифра не окончательная. С поступлением дополнительных средств из федерального бюджета её будут корректировать.