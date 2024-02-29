Более тысячи квадратных метров асфальта отремонтировали зимой в Брянске
Более тысяч квадратных метров асфальта отремонтировали дорожники этой зимой в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.
В Брянске продолжается ямочный ремонт дорог. С помощью рециклера коммунальщики заделывают горячей битумной массой глубокие трещины в асфальте. За зиму в областном центре таким способом рабочие привели в порядок более тысячи квадратных метров асфальта.
На этой неделе рабочие делают «заплатки» на проспекте Московском, улицах Горбатова, Карачижской, Речной, Менжинского, Комсомольской, переулке Новозыбковском и на путепроводе Брянск – I.
Полноценный ремонт ждёт дороги областного центра весной с запуском асфальтовых заводов.
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