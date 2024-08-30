Более восьми километров трассы ремонтируют в Навлинском районе

Более восьми километров трассы «Украина»-Гаврилково отремонтируют в Навлинском районе за два года. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Навлинском районе идёт капремонт автодороги «Украина»-Гаврилково. 8,2 километра трассы в порядок приведёт подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой». Участок дороги проходит от федеральной трассы М-3 через деревню Кольцовка и посёлок Синезерки.

Рабочие укладывают выравнивающий слой асфальта и расширяют проезжую часть. Также специалисты отремонтируют водопропускные трубы, съезды и остановки. В населенных пунктах построят тротуары. А для отведения воды с проезжей части сделают водосбросные лотки.

Ремонт проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы продолжат также в будущем году.