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Более восьми километров трассы ремонтируют в Навлинском районе

2024, 30 августа 14:32 Общество
Более восьми километров трассы ремонтируют в Навлинском районе
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Более восьми километров трассы «Украина»-Гаврилково отремонтируют в Навлинском районе за два года. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В Навлинском районе идёт капремонт автодороги «Украина»-Гаврилково. 8,2 километра трассы в порядок приведёт подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой». Участок дороги проходит от федеральной трассы М-3 через деревню Кольцовка и посёлок Синезерки.

Рабочие укладывают выравнивающий слой асфальта и расширяют проезжую часть. Также специалисты отремонтируют водопропускные трубы, съезды и остановки. В населенных пунктах построят тротуары. А для отведения воды с проезжей части сделают водосбросные лотки. 

Ремонт проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы продолжат также в будущем году. 

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