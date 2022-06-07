Больных бруцеллезом яков отправили на гастроли из Брянского цирка

Ветеринары городской станции по борьбе с болезнями животных проигнорировали результаты исследований и выпустили зараженных животных в Курск.

Арбитражный суд Брянской области рассмотрел дело по заявлению ГБУ Брянской области «Брянская городская станция по борьбе с болезнями животных» о признании незаконным и отмене постановления регионального управления Россельхознадзора о привлечении к административной ответственности.

18 января этого года в Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям от Брянской межобластной ветеринарной лаборатории поступила телефонограмма о выявлении антител к бруцеллезу в трех пробах сыворотки крови яков, принадлежащих Брянскому филиалу ФКП «Российская государственная цирковая компания».

Исследования провели во время нахождения в Брянском цирке программы «Дикая планета».

Ведущее ветеринарное сопровождение Брянского цирка осуществляет городская станция по борьбе с болезнями животных. Однако ее сотрудники проб на бруцеллез не брали.

20 января ветеринары станции выпустили больных яков в Курск по ветеринарным свидетельствам, в которых результат лабораторных исследований был указан как отрицательный, что противоречило результату исследований.

В результате Брянскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных оштрафовали на 10 тысяч рублей. Оспорить привлечение к административной ответственности представители станции попытались в арбитраже.

Суд пришел к заключению, что «заявителю было известно о подозрении на бруцеллез, однако последним не организованы мероприятия по изоляции животных, а кроме того осуществлен выпуск данных животных с территории Брянской области с внесением в исходящие ВСД заведомо ложных данных о результате лабораторных исследований на опасную болезнь».

При этом при повторных исследованиях, проведенных в Курской области, у одного их животных количество антител за три недели выросло вдвое, что указывает на возможное развитие болезни.

Арбитражный суд Брянской области признал постановление Управления Россельхознадзора в силе, а жалобу Брянской городской станции по борьбе с болезнями животных – без удовлетворения.