Большой хоровод проведут в Брянске на фестивале «Славянское единство»

Торжества развернутся 24-26 июня.

Департамент культуры Брянской области опубликовал программу Международного фестиваля славянских народов «Славянское единство – 2022». Торжества под девизом «Живи в веках, славянская семья!» пройдут в регионе с 24 по 26 июня.

В программе – лагерь славянской молодежи «Дружба» в Белобережской пустоши, детский фестиваль «Родник славянской дружбы», выступления творческих коллективов Брянской области, Гомельской, Могилевской областей Республики Беларусь, Донецкой народной республики во Дворцах культуры и парках Брянска. Для гостей запланированы экскурсии в Дятьково, Овстуг, мемориальные комплексы «Партизанская поляна» и «Хацунь».

25 июня в Брянском кафедральном соборе пройдет Божественная литургия и праздничный молебен. В полдень из сквера Карла Маркса начнется торжественное шествие делегаций России, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик «В единстве наша сила!» У КЗ «Дружба» в 12.30 пройдет праздник «Живи в веках, славянская семья!», в рамках которого запланированы театрализованное представление и большой славянский хоровод.

На стадионе «Спартак» в Фокинском районе спортивные достижения продемонстрируют команды Брянской, Гомельской, Могилевской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, 24 и 25 июня в связи с проведением фестиваля в Брянске ограничат движение и парковку транспорта.